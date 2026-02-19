Festa di Carnevale a Cogoleto con pentolaccia e animazione a tema Harry Potter

Domenica 22 febbraio, a Cogoleto, si svolge una festa di Carnevale con una pentolaccia gigante e attività ispirate a Harry Potter. L’evento inizia alle 15 e anima le strade del centro cittadino. Sono previste quattro postazioni decorate con dettagli magici, giochi interattivi e quiz per bambini e adulti. La festa porta in piazza un’atmosfera festosa e coinvolgente, con tanti partecipanti che si preparano a divertirsi tra magie e scherzi. La giornata si conclude con una sfilata di maschere tradizionali e fantasiose.

Domenica 22 febbraio torna l'evento di Carnevale a Cogoleto. A partire dalle ore 15 festa nelle vie del centro e animazione a tema Harry Potter con 4 postazioni scenografiche, giochi e quiz magici. I bambini dovranno completare un percorso, raccogliere tutti i timbri e ricevere un gadget finale. La Scuola di Magia insegnerà incredibili trucchi di magia e gli artisti itineranti renderanno tutto ancora più coinvolgente. Dalle ore 16, presso il Molo Speca, il divertimento prosegue con pentolaccia, truccabimbi, angolo selfie, focaccette e concerto itinerante.