Festa a Sassari | spunta la ’curva Michelini’ Omaggio da brividi al coach delle Due Torri

A Sassari, una festa improvvisa ha preso vita quando è apparsa la “curva Michelini” per rendere omaggio al coach delle Due Torri. La folla si è radunata nel centro città, portando striscioni e cori spontanei. La presenza dei tifosi ha creato un’atmosfera emozionante, con molti che hanno condiviso ricordi e attestati di stima. La manifestazione ha fatto emergere il forte legame tra la squadra e i sostenitori locali. La scena si è conclusa con un applauso collettivo e un abbraccio tra tifosi e staff.

Ci sono parole e attestati di riconoscenza che non hanno prezzo. Si può diventare mito e leggenda (in vita), senza aver vinto uno scudetto o magari un'Eurolega. Ci sono aspetti, nella carriera di un allenatore, che magari vengono ignorati dai più, media compresi. Ma c'è poi il rovescio della medaglia che viene sintetizzato in una parola chiamata riconoscenza. Beh, per dirla tutta, però, Stefano Michelini, allenatore di basket, profondo conoscitore dei canestri, uomo spiritoso e incline anche alle poesie, un grande merito ce l'ha. In tanti anni di carriera – e a giugno, a dispetto dell'aria da eterno ragazzino, spegnerà 70 candeline – non è mai retrocesso.