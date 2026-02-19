Ferrari | i flap mobili migliorano l' efficienza in rettilineo e in frenata
Durante i test in Bahrain, Ferrari ha provato un nuovo sistema di flap mobili sulla SF-26, pensato per aumentare la stabilità in rettilineo e migliorare le frenate. La soluzione permette di regolare gli alettoni in tempo reale, adattandosi alle condizioni di guida. Questo intervento mira a ridurre la resistenza e migliorare la pressione aerodinamica. La squadra ha già raccolto dati utili per perfezionare questa tecnologia prima delle prossime gare. La sperimentazione continuerà nelle prossime sessioni di test a Barcellona.
Nel contesto dei test in Bahrain, Ferrari ha presentato una configurazione aerodinamica sperimentale sulla SF-26. L’approccio combina una soluzione avanzata davanti allo scarico centrale e una versione rivista dell’ala posteriore, pensata per analizzare effetti sul flusso, sul carico e sull’efficienza complessiva della vettura. L’obiettivo è valutare risorse aerodinamiche potenzialmente utili anche in condizioni di gara, senza compromettere la conformità regolamentare. Il FTM (Flick Tail Mode) si manifesta come un piccolo flap posto davanti allo scarico centrale, pensato come prosecuzione delle strette appendici ai lati della sezione deformabile posteriore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
