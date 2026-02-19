Ferrara 2027 | La maratona riparte un evento chiave per la città capitale europea dello sport

Ferrara riaccende le sue strade con la maratona del 2027, un evento che coinvolge migliaia di atleti e appassionati. La causa principale è l’iniziativa di promuovere lo sport e valorizzare il centro storico, che sarà invaso da corridori provenienti da tutta Europa. La città si prepara a ricevere questa grande festa sportiva, con nuove strade chiuse al traffico e punti di ristoro lungo il percorso. La maratona rappresenta un momento di festa, che attira anche molti visitatori. La data è fissata per il prossimo mese di aprile.

Ferrara Ritorna al Cuore della Corsa: La Maratona nel 2027, un Simbolo per la Città Europea dello Sport. Ferrara si prepara a rivivere l’emozione della maratona nel febbraio 2027, un evento che non è solo una competizione sportiva ma un vero e proprio simbolo per l’anno in cui la città sarà insignita del titolo di “Città europea dello Sport”. L’annuncio, giunto dopo un’attesa prolungata, apre un nuovo capitolo per lo sport ferrarese e promette di attrarre atleti e visitatori da tutta Italia e non solo. Un Sogno che Rinasce: La Storia della Maratona a Ferrara. Il ritorno della maratona a Ferrara segna una ripresa significativa per una tradizione che ha radici profonde nel tessuto sportivo della città.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Ferrara riaccende la passione per la maratona: nel 2027 torna l’evento dopo quarant’anni di storia e tradizione running.Ferrara riprende la tradizione della maratona dopo 40 anni di assenza.

