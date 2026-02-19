Ferrara 2027 | La maratona riparte un evento chiave per la città capitale europea dello sport

Ferrara riaccende le sue strade con la maratona del 2027, un evento che coinvolge migliaia di atleti e appassionati. La causa principale è l’iniziativa di promuovere lo sport e valorizzare il centro storico, che sarà invaso da corridori provenienti da tutta Europa. La città si prepara a ricevere questa grande festa sportiva, con nuove strade chiuse al traffico e punti di ristoro lungo il percorso. La maratona rappresenta un momento di festa, che attira anche molti visitatori. La data è fissata per il prossimo mese di aprile.