Fermana archiviare Montegranaro con un occhio agli infortuni

La Fermana ha vinto contro il Montegranaro, grazie a una prestazione convincente e senza errori. La causa principale della vittoria è stata la determinazione dei giocatori e la buona organizzazione in campo. La squadra ora si concentra sul recupero di alcuni infortunati, sperando di riavere tutti disponibili per le prossime partite. La partita si è conclusa con un risultato che dà fiducia e stimola l’ambiente. I tifosi attendono già la prossima sfida, sperando in ulteriori miglioramenti.

Serrare le fila, archiviare in fretta la gara con il Montegranaro ed anche cercare di rimettere in sesto qualcuno degli infortunati. Sono questi i punti di partenza della settimana della Fermana, chiamata domenica alla prima di due trasferte diverse tra loro ma assolutamente complicate da affrontare. La Fermignanese è una squadra che non molla mai anche se è reduce da un pesante 4-0 rimediato in casa proprio della concorrente numero uno della Fermana, quel Ksport Montecchio che ora è a -1 e che sarà l’avversario della seconda trasferta consecutiva degli uomini di Gentilini: il primo marzo allo Spadoni andrà in scena il big match tanto atteso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, archiviare Montegranaro con un occhio agli infortuni Fermana e Montegranaro guardano al derbyLa tensione cresce a pochi giorni dal derby tra Fermana e Montegranaro. Scivolone per la Fermana. Montegranaro fa l’impresaLa Fermana ha subito una sconfitta pesante contro il Montegranaro, che ha vinto con un punteggio di 2-0. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fermana, archiviare Montegranaro con un occhio agli infortuni; Scherzo di carnevale al Recchioni: il Montegranaro stende la Fermana; Eccellenza, anticipo per il Montecchio. Fermana col Montegranaro; Derby al Recchioni: Fermana lanciata, Montegranaro alla prova Urbinati. Eccellenza. Fermana pronta per il derby di Montegranaro. I Canarini in campo con un occhio al MontecchioE’ il giorno del derby al Bruno Recchioni dove alle ore 15 va in scena Fermana-Montegranaro, con la prima della classe chiamata a rispondere immediatamente al successo in anticipo del Ksport Montecchi ... sport.quotidiano.net L’effetto Urbinati stritola la Fermana: Montegranaro fa suo il derby del RecchoniECCELLENZA - L'esordio da allenatore-giocatore sulla panca dei calzaturieri è da favola. Capolista battuta per 2-0, in gol Gomis e TonuziNeanche il quarto confronto stagionale è quello giusto per rius ... youtvrs.it #scrivonodinoi Oggi pomeriggio sveliamo il calendario 2026! Condividiamo con piacere gli articoli di Matteo Achilli e di Marina Vita, che ringraziamo, apparsi sul Corriere Adriatico e su Vivere Fermo. Massa Fermana, Sala Consiliare oggi, ore 16.30 proi facebook