Ferì negoziante durante tentativo di rapina | ora rischia il processo

Il 34enne che all’inizio del 2023 ha cercato di rapinare una concessionaria in via Poggiomarino a Scafati ha ferito il negoziante durante il tentativo. L’uomo ha aggredito il titolare con un coltello, ma è stato fermato dalla polizia prima di riuscire a portare a termine il colpo. Ora, le autorità decidono se procedere con il processo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni clienti presenti nel negozio, che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Rischia un processo il 34enne che, agli inizi del 2023, tentò di rapinare una concessionaria in via Poggiomarino a Scafati. La procura di Nocera Inferiore ne ha infatti chiesto il processo. Stando alle accuse, l'uomo - originario di Torre del Greco - armato di pistola e con il volto coperto da un casco, fece irruzione nell'attività per farsi consegnare l'incasso. Il titolare reagì cercando di disarmarlo, restando ferito da un colpo di pistola all'addome. Furono circa 20 i giorni di prognosi. Il bandito fece perdere le proprie tracce. E' stato individuato a seguito di una lunga indagine, condotta dai carabinieri di Scafati e di Nocera Inferiore.