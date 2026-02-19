Ferì il titolare durante un tentativo di rapina | chiesto il processo per un 34enne

Un 34enne di Scafati rischia il processo dopo aver ferito il proprietario di un negozio durante una rapina tentata nel 2023. L’uomo ha colpito il commerciante all’addome, provocando una ferita durante una colluttazione. La rapina si è svolta nel pomeriggio e il negoziante ha chiamato subito le forze dell’ordine. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e prove che portano alla richiesta di processo per l’imputato, ancora sotto shock per quanto accaduto. La vicenda resta sotto l’attenzione delle autorità.

I fatti risalgono al 2023 a Scafati. Il commerciante fu colpito all'addome durante una colluttazione. Sviluppi giudiziari per un episodio avvenuto agli inizi del 2023 a Scafati, dove una tentata rapina in una concessionaria di via Poggiomarino si concluse con il ferimento del titolare dell'attività. La Procura di Nocera Inferiore ha ora avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un 34enne, ritenuto coinvolto nella vicenda. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo – originario di Torre del Greco – avrebbe fatto irruzione nell'esercizio commerciale con il volto coperto da un casco e armato di pistola, intimando la consegna dell'incasso.