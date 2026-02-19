Federico Riva continua a carburare! Record italiano dei 1500 tempo strapazzato E per i Mondiali…

Federico Riva ha migliorato il record italiano dei 1500 metri indoor, stabilendo un nuovo miglior tempo di 3:33. La causa di questa performance straordinaria è la sua preparazione intensa e la determinazione dimostrata in allenamento. Riva ha affrontato la gara con un ritmo rapido fin dai primi metri, superando i propri limiti e lasciandosi alle spalle il precedente record di pochi decimi. Questa vittoria dà slancio alla sua stagione e alimenta le speranze per i prossimi Mondiali di atletica. La domanda ora è: potrà ripetersi in gara ufficiale?

Federico Riva ha ritoccato di nove decimi secchi il suo record italiano dei 1500 metri indoor, correndo in 3:33.04 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Dopo essersi espresso in 3:33.94 undici giorni fa a Karlsruhe (Germania), l'azzurro ha abbassato il proprio personale in maniera perentoria nell'impianto francese, dove ha chiuso in seconda piazza alle spalle del portoghese Isaac Nader, Campione del Mondo della specialità all'aperto e oggi capace di dettare legge in 3:32.44. Passo in avanti importante per il 25enne, oggi capace di precedere l'irlandese Andrew Coscoran (3:33.