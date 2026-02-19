Federica Brignone torna al JMedical dove è nato il trionfo olimpico

Federica Brignone è tornata al JMedical, il centro dove ha conquistato la sua medaglia olimpica. La sciatrice è arrivata in auto, salutando i tifosi lungo il percorso. Dopo aver incontrato Marta Bassino, ha passato quasi quattro ore tra visite e controlli medici. La sua visita ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e i medici, che hanno monitorato il suo stato di salute. Brignone ha lasciato il centro con un sorriso, pronta a riprendere gli allenamenti.

L'arrivo in auto da sola nel primo pomeriggio, come una paziente qualunque. Macchina parcheggiata tra quelle delle persone comuni alle spalle dell'Allianz Stadium, la casa della Juventus. Federica Brignone è tornata al JMedical, dove nei durissimi mesi post infortunio ha costruito il sogno olimpico, esattamente come la prima volta. Umile e alla mano, quasi imbarazzata. Come se negli ultimi giorni non fosse successo nulla. La campionessa dello sci è rimasta se stessa, ma tutto intorno a lei il mondo è cambiato dopo il leggendario doppio oro a Milano Cortina. Basta vedere il movimento di tifosi e appassionati nel piazzale davanti alla clinica torinese della Juventus.