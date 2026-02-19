FCAS a rischio | Germania frena su caccia europeo dubbi sugli investimenti e necessità strategiche Tensioni con Macron

La Germania blocca il progetto FCAS, il caccia europeo in fase di sviluppo, a causa di dubbi sugli investimenti e sulle priorità strategiche. Merz, leader della CDU, ha criticato pubblicamente l’iniziativa, mettendo in discussione le risorse disponibili e le reali esigenze di difesa. Berlino mostra timori riguardo ai costi elevati e alla compatibilità con le proprie forze armate. La tensione tra Francia e Germania cresce, mentre la Commissione europea tenta di mantenere il dialogo aperto. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

Il braccio corto della Germania sul super jet europeo: l'avvertimento di Merz a Macron. Berlino mette in discussione il progetto del Future Combat Air System (FCAS), il caccia di nuova generazione sviluppato congiuntamente da Francia e Germania. Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha espresso forti riserve al presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando che la Germania non vede la necessità di investire in questo programma, aprendo una crepa nel fronte europeo della difesa. Lo scambio, avvenuto in un contesto di crescenti tensioni internazionali, evidenzia le divergenze strategiche all'interno dell'Unione Europea e solleva interrogativi sul futuro della cooperazione militare continentale.