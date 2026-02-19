FC 26 incontri principali del 19 febbraio

Il calendario del 19 febbraio presenta 26 incontri principali, tra cui spiccano sfide tra squadre di alto livello. La causa di questa giornata ricca di eventi è la volontà di offrire ai giocatori nuove opportunità di ottenere pacchetti e oggetti esclusivi. Ogni partita rappresenta una chance per aggiudicarsi premi rari e tentare di vincere con le icone più ambite. Questi incontri attirano molti appassionati pronti a seguire ogni azione in diretta. La giornata promette di essere intensa e ricca di emozioni per tutti gli appassionati.

Ecco la panoramica completa della nuova settimana di Incontri Principali (Marquee Matchups). Come sempre, queste sfide sono il modo migliore per accumulare pacchetti scambiabili e tentare la fortuna con le icone o i nuovi oggetti della settimana. Completando l'intero gruppo, riceverai come premio finale un Mega-pacchetto (scambiabile). 1 – Lens vs Monaco. Requisiti: Nazionalità: Min. 2 giocatori della Francia.. Campionati: Max. 3 giocatori dello stesso campionato.. Rari: Min. 3 oggetti giocatore.. Qualità: Minimo giocatori d'Argento.. Intesa: Minimo 14. Formazione: 3-4-1-2. Premio: 1x Pacchetto oro maxi.