Fazzolari | Giusto il richiamo di Mattarella al rispetto dei giudici ma le sentenze sui migranti stupiscono

Fazzolari commenta il richiamo di Mattarella, che ha sottolineato l’importanza di rispettare i giudici. La sua dichiarazione arriva dopo che alcune sentenze sui migranti hanno suscitato sorpresa tra gli operatori del settore. Fazzolari ritiene che sia importante mantenere un clima di rispetto tra le istituzioni, anche in discussioni delicate come quella sui migranti. La discussione si concentra ora sulla possibilità di confrontarsi sui contenuti, evitando tensioni inutili. La questione rimane aperta e al centro del dibattito politico.

"Il presidente della Repubblica ha giustamente esortato le istituzioni a un reciproco rispetto. E' giusto, è giusto abbassare i toni sul referendum e cercare di parlare del merito. Ciò non toglie che credo sia legittimo per il governo, per le forze politiche, ma credo un po' per tutti i cittadini, esprimere un po' di sorpresa per alcune sentenze recenti della magistratura in ambito di immigrazione. Nel giro di pochi giorni abbiamo avuto il caso del Ministero dell'interno condannato a risarcire un immigrato illegale perché era stato ingiustamente portato in un Cpr in Albania per il suo rimpatrio, un immigrato illegale che aveva alle spalle 23 condanne.

