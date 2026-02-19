Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che fare sport in malattia può non giustificare il licenziamento. La causa del caso è un giocatore di calcetto che, mentre era in malattia, partecipò a una partita tra amici. Il giudice ha deciso che praticare attività fisica, anche con problemi di salute, non costituisce automaticamente motivo di licenziamento. La sentenza sottolinea che ogni situazione va valutata nel dettaglio, tenendo conto delle circostanze specifiche. La decisione apre nuovi interrogativi sul confine tra diritto e comportamenti personali.

Fare sport mentre si è in malattia può costare il posto di lavoro? La risposta, secondo una recente pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo, è. dipende! Il giudice ha chiarito un principio fondamentale: lo svolgimento di attività sportiva, pur con il problema di salute, non integra automaticamente una giusta causa di licenziamento. Di volta in volta, occorre verificare in concreto se quella condotta sia incompatibile con la patologia e se abbia compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Vediamo allora che cosa è accaduto e quali sono i principi che emergono dalla sentenza 502026 della magistratura bergamasca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Fare sport in malattia porta al licenziamento? Il caso del calcetto tra amici

