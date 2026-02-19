Fare rage applying però bene! | quando la rabbia ti fa trovare un lavoro migliore

Giovanni ha deciso di cambiare lavoro dopo aver perso il suo impiego a causa di una riduzione del personale. La sua rabbia si è trasformata in motivazione, spingendolo a cercare un ruolo più stimolante. Ha dedicato ore alla ricerca e ha inviato molte candidature, ottenendo infine un'offerta più remunerativa e soddisfacente. Questo esempio dimostra come, in alcuni casi, la frustrazione possa diventare un'energia positiva per trovare un'opportunità migliore. Sempre più giovani usano questa strategia per migliorare la loro carriera.

Negli ultimi anni stiamo assistendo a cambiamenti sempre più evidenti nel mondo del lavoro e della gestione di esso da parte soprattutto delle generazioni più giovani. E con giovani, non si intende solo la Gen Z, ma anche i Millenials, che si sono ritrovati in un settore che, soprattutto in Italia, fatica a comprendere i bisogni e le esigenze dei lavoratori. Lo dimostrano fenomeni noti ultimamente, come il Quiet Quitting, e un altro trend si sta diffondendo sempre di più tra i dipendenti insoddisfatti, ovvero il Rage Applying. Cos’è il Rage Applying. L’espressione rage applying significa “ candidarsi da arrabbiati “, “candidatura in preda alla rabbia”, ed è una tendenza in crescita che si manifesta tra i lavoratori che entrano in uno stato di frustrazione e rabbia nei confronti del loro attuale impiego. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

