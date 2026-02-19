Fare Career Cushioning | come prepararti a cambiare lavoro senza lasciare il tuo

Il timore di perdere il posto di lavoro ha spinto molte persone a praticare il career cushioning, una strategia per prepararsi a un cambio professionale senza rischiare l’occupazione attuale. Questa tecnica consiste nel mantenere le proprie competenze aggiornate e creare contatti, senza abbandonare il lavoro attuale. Un esempio concreto sono i professionisti che partecipano a corsi online o aggiornano il curriculum, così da essere pronti a rispondere alle offerte migliori. Molti cercano di ridurre lo stress legato all’insicurezza lavorativa attraverso questa attenzione preventiva.

La ricerca di un nuovo lavoro può essere divertente ma anche molto stressante, soprattutto se si teme di perdere il proprio lavoro prima di averne trovato uno nuovo. Me ecco che esistono dei modi per mettersi al sicuro, abitudini che hanno in molti ma che, con l’evoluzione della terminologia anche in abito della ricerca del lavoro, hanno un nome specifico, come il Career Cushioning, ovvero l’ “ammortizzare” la propria carriera per tutelarsi da un possibile licenziamento. Perché nasce il Career Cushioning. La crescente incertezza lavorativa, i massicci licenziamenti che avvengono come conseguenza a crisi, ma anche la sostituzione di menti umane con l’intelligenza artificiale, rendono il mantenere il proprio posto di lavoro una sfida quotidiana, un motivo di preoccupazione per tanti e anche una buona motivazione per guardarsi intorno e per creare delle condizioni che possono servire da cuscinetto in caso di licenziamento. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

