farah torna libera per sanremo

© US Mediaset Contro la prima serata del Festival di Sanremo, in onda martedì 24 febbraio 2026, Canale 5 schiera una puntata cruciale di Io Sono Farah, la dizi con protagonista Demet Özdemir. Mentre su Rai 1 i 30 Campioni della kermesse canora staranno presentando i brani in gara, la sfortunata Farah Er?adi riuscirà a ottenere la tanto agognata libertà dai soprusi dell’ex Behnam Azadi (Feyyaz Duman), che l’ha tenuta imprigionata in casa per oltre un anno. Un risvolto positivo che darà il via a diversi eventi fino al gran finale della produzione turca, in onda presumibilmente nel mese di marzo, dati i quattro serali ravvicinati dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

