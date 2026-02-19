Farah torna libera per Sanremo
Farah torna libera dopo essere stata trattenuta per settimane, a causa di un problema giudiziario. La protagonista della serie “Io Sono Farah”, interpretata da Demet Özdemir, riprende il suo percorso tra le luci di Sanremo. La puntata di martedì 24 febbraio 2026 su Canale 5 rivela dettagli sulla sua vicenda e il suo ritorno in tv. Le scene mostrano Farah pronta a riprendere in mano la sua vita, mentre il pubblico aspetta di scoprire come andrà avanti. La protagonista torna al centro dell’attenzione.
Contro la prima serata del Festival di Sanremo, in onda martedì 24 febbraio 2026, Canale 5 schiera una puntata cruciale di Io Sono Farah, la dizi con protagonista Demet Özdemir. Mentre su Rai 1 i 30 Campioni della kermesse canora staranno presentando i brani in gara, la sfortunata Farah Er?adi riuscirà a ottenere la tanto agognata libertà dai soprusi dell'ex Behnam Azadi (Feyyaz Duman), che l'ha tenuta imprigionata in casa per oltre un anno. Un risvolto positivo che darà il via a diversi eventi fino al gran finale della produzione turca, in onda presumibilmente nel mese di marzo, dati i quattro serali ravvicinati dei prossimi giorni.
