Fara neolaureata Luiss | Ho lasciato l’Italia a 23 anni ora guadagno 90mila euro come financial planner

Fara, giovane laureata alla Luiss, ha deciso di lasciare l’Italia a 23 anni per cercare nuove opportunità. La sua prima esperienza lavorativa è stata uno stage a Francoforte, presso Deutsche Börse group, dove ha guadagnato 1.600 euro netti al mese con benefit. Oggi, a 27 anni, lavora come financial planner e guadagna 90.000 euro all’anno. La sua scelta di trasferirsi all’estero le ha permesso di sviluppare competenze e di raggiungere una stabilità economica significativa. La sua storia dimostra come le decisioni coraggiose possano cambiare il percorso professionale.

«Il denaro non è tutto», ripete più volte Fara Palomba, ma a 25 anni, fa senz'altro la differenza avere un compenso annuo lordo vicino ai 90mila euro, poter essere completamente indipendente dalla famiglia di origine e fare un lavoro che le piace, in un contesto stimolante dove sente di essere inserita in un percorso di crescita, con intorno a sé il network giusto. Senza il pensiero di chiedere soldi a casa per l'affitto, per la spesa, i viaggi, la palestra. Quando si ritrova con gli amici che lavorano in Italia, spesso la domanda che le fanno è: Ma come fai a vivere così lontano? Di rimando, Fara Palomba, quando pensa alle storie di alcuni suoi coetanei che non riescono nemmeno a pagare l'affitto a Milano, dove lei stessa ha vissuto, pensa: Ma come fate voi a rimanere qui? Fara è campana di Mondragone (Caserta), conserva ancora un po' di accento, ma ormai la sua lingua è l'inglese, oltre al francese.