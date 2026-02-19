Famiglia nel bosco la lettera di Catherine alle assistenti sociali | Voi avete traumatizzato i miei figli e ora si fanno del male

La madre, con la lettera, lancia un appello: "I nostri bambini ci devono essere immediatamente restituiti così che possano iniziare a guarire" La vicenda della famiglia nel bosco non smette di essere al centro dell’attenzione. L'ultimo aggiornamento riguarda una lunga e accorata lettera scrit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La lettera di Catherine Birmingham alle assistenti sociali: «I miei figli traumatizzati, si fanno del male»Catherine Birmingham ha scritto una lettera alle assistenti sociali, accusandole di aver contribuito al trauma dei suoi figli e di averli lasciati senza supporto.

Famiglia del bosco, la lettera d’accusa di mamma Catherine alle assistenti sociali: “State distruggendo e bullizzando i miei figli”Mamma Catherine scrive una lettera in inglese alle assistenti sociali, accusandole di aver danneggiato e intimidito i suoi figli.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la zia: I bambini sono diventati violenti; Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico; Famiglia nel bosco, cento file con audio, video e disegni choc dei bambini. Stanno soffrendo; Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini confessa di provare ansia e parla della madre: Non s'intromette.

