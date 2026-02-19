Famiglia nel bosco il Garante | Bambini in stato di ansia e sofferenza

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime “viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion – la cosiddetta famiglia del bosco – così come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre, Catherine Birmingham. Una lettera che conferma notizie allarmanti già diffuse in precedenza sulle condizioni di salute dei bambini”. Lo si legge in una nota. “I minori – osserva Marina Terragni – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori”L’Autorità garante per l’infanzia, Marina Terragni, ha denunciato la condizione dei tre bambini della famiglia Trevallion, conosciuta come “famiglia del bosco”.

Famiglia del bosco, l’allarme della Garante: “Bambini in ansia continua, vanno riportati ai genitori”Marina Terragni ha denunciato che i bambini della famiglia Trevallion vivono in uno stato di ansia continua, rischiando di essere allontanati dai genitori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, nonna Pauline in lacrime: I bambini stanno male; Famiglia nel bosco, mamma Catherine: I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura. Il dolore dei genitori; Comunicazione Italiana; Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico.

Famiglia nel bosco/ Consulente: Volevano aiutare i bimbi ma stanno facendo solo danniIl punto sulla famiglia nel bosco stamane a Storie Italiane con le parole del consulente, il professor Cantelmi e del sindaco ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, la denuncia di mamma Catherine: «Bullizzano i miei figli». E intanto scrive un libroPALMOLI Uno scontro dai toni sempre più alti. Da un lato i genitori della famiglia nel bosco, e in particolare mamma Catherine. Dall’altro gli operatori della casa famiglia di ... ilmessaggero.it

"I bambini sono infelici, vogliono tornare a casa" Famiglia nel bosco, il duro sfogo della madre Catherine in una lettera >> https://buff.ly/IDtuVDE facebook

Famiglia del bosco, la mamma: "Stanno distruggendo i miei figli' #famiglianelbosco x.com