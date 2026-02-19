famiglia nel bosco garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e nathan spera di tornare tutti insieme

Il Garante dell'infanzia ha deciso di chiedere che i bambini della famiglia nel bosco siano affidati di nuovo ai genitori, dopo aver ascoltato le loro ultime conversazioni. La famiglia, che vive isolata tra gli alberi, ha espresso il desiderio di riunirsi e ricostruire un rapporto normale. Nathan, uno dei figli, ha dichiarato di sperare di “tornare tutti insieme” a casa. La decisione si basa sui colloqui recenti con i genitori, che hanno mostrato volontà di cambiare. La questione resta sotto osservazione delle autorità.

Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta “famiglia nel bosco“, ha parlato della separazione dai figli, che da tre mesi vivono in una casa famiglia. L’Autorità garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha chiesto che la situazione venga risolta il prima possibile e che i bambini possano tornare in fretta a vivere insieme ai genitori. Cosa ha detto il Garante sulla famiglia nel bosco Le parole di Trevallion sui figli e sulla moglie La risposta della struttura Cosa ha detto il Garante sulla famiglia nel bosco Marina Terragni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, è tornata a chiedere che i figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” possano tornare a vivere con i genitori, dopo una lettera diffusa dalla madre e definita “preoccupante”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

