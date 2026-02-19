Famiglia esce di strada con l’auto Bambino illeso ferita la mamma

Ieri alle 16, un incidente stradale ha coinvolto una famiglia sulla strada principale. La macchina ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero, provocando ferite alla madre e lasciando illeso il bambino di 9 anni. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre il piccolo ha riportato solo qualche graffio. La vettura, una Fiat Punto, è stata seriamente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora.

Si è verificato ieri torno alle 16 un incidente che ha coinvolto una famiglia con un bambino di 9 anni. È successo ad Ambrogio di Copparo: un’autovettura con a bordo una famiglia, composta da padre, madre e un figlio di 9 anni, è uscita fuori strada cappottandosi. Il padre e il figlio sono usciti dal veicolo illesi mentre la madre, non grave, vigile e cosciente, è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per tale ragione stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e l’ elisoccorso. Tanta paura con i mezzi di soccorso che si sono recati immediatamente sul luogo dell’incidente. Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri della stazione locale, che hanno governato anche il traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

