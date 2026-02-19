Falso veterinario pratica l' eutanasia per liberarsi dei cani | Diciamo che è morto d' infarto

A Capua, un falso veterinario ha eseguito un'auto-eutanasia su alcuni cani, dicendo che erano morti d’infarto. La sua azione deriva dalla volontà di liberarsi degli animali senza rispettare le procedure legali. Luca Abete, nella sua inchiesta, ha mostrato come l'uomo abbia offerto anche consigli su come eliminare gli animali in modo illegale. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno sequestrato gli animali coinvolti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli animalisti della zona.

