La Polizia ha denunciato quattro persone per aver esercitato la professione di fisioterapisti senza essere iscritte all’albo. La causa è l’attività svolta in vari centri di riabilitazione, dove si spacciavano per professionisti qualificati. Gli agenti hanno scoperto che i sospetti hanno trattato pazienti senza le competenze necessarie, mettendo a rischio la salute di chi si affidava a loro. Durante gli accertamenti sono stati sequestrati attrezzi e documenti falsi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità sanitarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbero svolto il lavoro di fisioterapista pur non essendo iscritti all’albo nazionale. E’ quanto scoperto in alcuni centri di riabilitazione situati tra Casal di Principe e Villa Literno, nel Casertano, da un’indagine della Polizia di Stato, che ha denunciato quattro persone per esercizio abusivo della professione medica. L’indagine è partita da una segnalazione che riferiva della presenza in alcuni centri di un uomo ed una donna che facevano i fisioterapisti senza averne i titoli. I poliziotti del Commissariato di Casal di Principe hanno quindi effettuato i controlli in diversi centri della zona, ed in due centri hanno trovato dipendenti che svolgevano attività di fisioterapisti, alcuni dei quali privi però dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Fisioterapisti; nonostante ciò eseguivano comunque diagnosi, valutavano patologie e prescrivevano piani terapeutici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Falsi fisioterapisti in centri riabilitazione, la Polizia denuncia 4 persone

Falsi fisioterapisti, denunciati dipendenti e titolariUna donna e un uomo sono stati denunciati dai carabinieri perché esercitavano la fisioterapia senza averne diritto.

Pistoia, aggredito e accoltellato alla spalla: la Polizia denuncia due personeUn uomo è stato colpito alla spalla durante una lite a Pistoia e ora si trova in ospedale con una prognosi di dieci giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.