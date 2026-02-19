Falsi fisioterapisti denunciati dipendenti e titolari

Una donna e un uomo sono stati denunciati dai carabinieri perché esercitavano la fisioterapia senza averne diritto. La causa è l’assenza di qualifiche ufficiali, nonostante lavorassero in centri specializzati. I titolari dei centri sono stati coinvolti per aver consentito l’attività illegale. Durante i controlli, sono stati trovati numerosi pazienti che ricevevano trattamenti senza supervisione medica. Le indagini continuano per verificare eventuali danni o rischi causati ai clienti. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli contro i falsi fisioterapisti.

Denunciati una donna e un uomo, nonché i rispettivi titolari dei centri in cui operavano, per esercizio abusivo della professione medica. In seguito ad una segnalazione, i poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe, hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it Fisioterapisti abusivi, diagnosi e terapie senza alcun titolo: 4 denunciati nel CasertanoLa Polizia di Stato ha scoperto quattro persone che esercitavano come fisioterapisti senza alcuna autorizzazione a Casal di Principe e Villa Literno. “Mi fa male perché fa freddo”, verità e falsi miti sui dolori invernali. I consigli dei fisioterapistiL’arrivo del freddo può accentuare alcuni fastidi muscolari e articolari, portando molte persone a credere che i dolori siano direttamente causati dalle basse temperature. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Casal di Principe e Villa Literno, falsi fisioterapisti in studio: quattro denunce della Polizia di StatoScopri tutti i dettagli riguardo Casal di Principe e Villa Literno, falsi fisioterapisti in studio: quattro denunce della Polizia di Stato . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Fisioterapisti abusivi, diagnosi e terapie senza alcun titolo: 4 denunciati nel CasertanoLa scoperta della Polizia di Stato a Casal di Principe e Villa Literno: gli agenti hanno denunciato i due fisioterapisti abusivi e i responsabili dei due ... fanpage.it AVVISO DI RICERCA PERSONALE L’ASST Franciacorta ha pubblicato un concorso pubblico per n. 3 posti di Fisioterapista a tempo indeterminato. Figura ricercata: Fisioterapisti in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa vigente Att facebook