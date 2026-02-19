Fallaccio su Pavlovic no rosso a Van der Brempt Tifosi infuriati | Ha rischiato la frattura Il VAR …

Durante la partita tra Milan e Como, Pavlovic è stato colpito da un fallo duro di Van der Brempt nel primo tempo, che avrebbe potuto causare una frattura. Il giocatore del Como si è preso una ginocchiata involontaria, ma l’arbitro non ha mostrato il cartellino rosso. I tifosi si sono infuriati, accusando il VAR di non aver preso provvedimenti adeguati. La scena ha scatenato proteste sui social e nel settore ospiti, mentre il difensore è rimasto a terra per alcuni secondi. La partita è continuata senza ulteriori sanzioni.

"Trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza una botta fortissima che è arrivata ad interessare anche l’osso facendolo sanguinare, ma senza fratture". Questo il quadro clinico di Pavlovic dopo Milan-Como (Parma a forte rischio, qui tutti i dettagli). Il difensore rossonero è stato colpito nel primo tempo da un fallo brutto di Van der Brempt: piede a martello alto sulla caviglia. Se proprio non dà rosso, diciamo quantomeno da arancione. Il difensore rossonero ha rischiato una frattura, ma per Mariani è stato un intervento neanche da giallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fallaccio su Pavlovic, no rosso a Van der Brempt. Tifosi infuriati: “Ha rischiato la frattura. Il VAR …” Leggi anche: Gol annullato David: il VAR sbaglia a tracciare la linea del fuorigioco? Tifosi infuriati, cosa è successo nel primo tempo di Juve Udinese “Il gol di Pulisic è regolare, non è fallo. E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi”: De Marco su Milan-Sassuolo a Open VarDurante la trasmissione Open Var, Andrea De Marco analizza gli episodi più controversi del weekend di Serie A, evidenziando differenze di giudizio tra le decisioni arbitrali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pisa-Milan, moviola: mano di Füllkrug, giusto annullare il 2-0. Espulso Rabiot per proteste; Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Pisa-Milan, moviola: gli errori dell’arbitro ai raggi X, era da ripetere il rigore? Serata no per Fullkrug; Fullkrug tradisce, Modric no. Il Milan continua l'inseguimento. ENNESIMO SCANDALO! Ieri questo fallo di Van Der Brempt ha portato Pavlovic a riportare una contusione ossea, cioè si è quasi fratturato l'osso, e il giocatore del Como non è stato neanche ammonito!!! Nel frattempo, però, Fabregas, dopo aver trattenuto facebook L'esito degli esami a cui si è sottoposto Strahinja Pavlovic, uscito a fine primo tempo nella serata di ieri contro il Como Come appreso da MilanPress.it, Pavlovic ha subito un forte colpo alla gamba sinistra che ha causato un ampio x.com