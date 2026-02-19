Fagioli che crescita! Napoli Lang è già un rimpianto? Scivolone di Mourinho

Fagioli si sta distinguendo per la sua crescita evidente, mentre Napoli si chiede se Lang rappresenti già un rimpianto. Il centrocampista ha mostrato qualità sorprendenti alla Fiorentina, attirando l’attenzione di molti. Intanto, Noa si fa chiamare “il Neymar d’Olanda” e il suo talento cresce di partita in partita. Mourinho ha vissuto un episodio spiacevole con Vinicius, che ha suscitato discussioni tra i tifosi. La stagione si anima con questi avvenimenti, lasciando molti a aspettare il prossimo passo.

La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti della settimana sportiva. In una stagione sciagurata come quella che sta vivendo la Fiorentina, i giovani sono i primi che rischiano di pagarne le conseguenze. Le pressioni, la tensione, la paura di sbagliare, le sicurezze che vengono meno: chi è inesperto corre il pericolo di essere travolto, ancor più di quanto accade al resto della squadra. Invece è proprio in mezzo a questo disastro che Nicolò Fagioli sta tirando fuori molto di quello che ha dentro. Dal punto di vista tecnico, sulle sue qualità ci sono sempre stati pochi dubbi: piedi e visione di gioco, ha tutto ciò che serve.

Noa Lang si è trasformato da delusione a rimpianto per il Napoli. Noa Lang ha causato il tracollo della Juventus in Champions, segnando una doppietta nel 5-2 del Galatasaray.

Galatasaray, Noa Lang è già Re: assist e magie per Osimhen. L'olandese ha già dimenticato il Napoli. Dopo appena due partite con il Galatasaray, Noa Lang si è già conquistato il cuore dei tifosi di Istanbul.

