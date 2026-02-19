Peter Gomez ha deciso di organizzare un incontro diretto con i lettori, rispondendo alle crescenti richieste di confronto face-to-face. La causa di questa scelta è la volontà di condividere dal vivo le storie e i temi trattati nel mensile di inchieste, di cui è direttore. L’appuntamento, previsto presso una libreria nel centro della città, offrirà l’opportunità di ascoltare direttamente Gomez e le firme del giornale. L’evento mira a rafforzare il legame tra il giornale e il pubblico, in un momento in cui l’informazione digitale prevale.

L’informazione diventa sempre più virtuale? Invece Peter Gomez vuole incontrarvi dal vivo. Per raccontarvi, in particolare, lo spirito e i contenuti del nostro mensile di inchieste e approfondimenti, di cui Gomez è direttore. Perché un cittadino informato è un cittadino pericoloso per il potere. Così abbiamo lanciato l’iniziativa “Faccia a faccia con Millennium “. Se gestite una libreria, animate un circolo, fate parte di un’ associazion e, e vi piacerebbe organizzare un incontro pubblico con Gomez e altre firme di Millennium, basta che scriviate a questa mail: [email protected]. E non temete se abitate o fate attività culturale lontani dalle grandi città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Faccia a faccia con Millennium: organizzate un incontro con Peter Gomez e le firme del mensile

