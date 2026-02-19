Fabrizio Corona ha annunciato di essere malato, determinato a condividere la diagnosi con i suoi fan. La causa è la preoccupazione crescente dopo alcuni post sui social, che avevano alimentato i timori sulla sua condizione. Corona ha spiegato di aver scoperto di recente di soffrire di una malattia che richiede cure specifiche, e ha mostrato una foto delle analisi mediche. La sua decisione di parlare pubblicamente nasce dalla volontà di essere trasparente con chi lo segue. Ora, attende di iniziare il percorso di recupero.

Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua salute dopo i post che, nei giorni scorsi, avevano fatto scattare l’ allarme tra i follower. Prima le immagini su un lettino d’ospedale, poi frasi brevi e cariche di tensione, infine un nuovo intervento pubblico in cui prova a chiarire cosa stia succedendo. In un momento in cui attorno a lui l’attenzione resta alta, Corona ha scelto di raccontare qualcosa in più, pur senza entrare nei dettagli clinici. Luca Argentero scaricato da Sanremo 2026? Sfogo sorprendente Le foto di Fabrizio Corona in ospedale. Tutto è partito dalla settimana scorsa, quando Fabrizio Corona è stato ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Fabrizio Corona confessa la sua malattia: il consiglio dei medici

Fabrizio Corona: malattia grave e incurabile, l’ex re dei paparazzi racconta la sua sfida alla salute e ai medici.Fabrizio Corona ha annunciato di essere affetto da una malattia grave e incurabile, che lo ha colpito di recente.

“Ho una malattia brutta”. Fabrizio Corona, annuncio shock sulla sua saluteFabrizio Corona ha annunciato di avere una malattia seria, causata da problemi di salute che lo hanno portato al ricovero.

Fabrizio Corona fa uso di Psicofarmaci

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.