Fabregas risultatista come Allegri Analisi Milan-Como 1-1 | serve coraggio!

Ci si aspettava una partita simile all'andata, invece Milan-Como è stata completamente diversa. Si pensava ai rossoneri che avrebbero dovuto imparare a contenere i comaschi, invece stavolta è stato Cesc Fabregas a copiare Massimiliano Allegri e diventare più risultatista che giochista. La filosofia vincente da questo scontro sembra essere quella rossonera. Infatti il Como, come si evince dall'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé, ha concesso il gioco al Milan, cercando di colpirlo soprattutto con movimenti a creare spazio alle spalle della difesa. Senza però mai riuscirci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Como-Milan, campo stravolto: Fabregas vuole spianare AllegriIl Como si prepara a cambiare il proprio campo di gioco, con un allargamento del terreno dello stadio Sinigaglia deciso da Cesc Fabregas e approvato dalla società.

Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Fabregas e AllegriEcco le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 202526.

Allegri Fabregas, lite furiosa dopo Milan Como: «Sei un co…! Sei in bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore». Cosa è successoAllegri Fabregas, lite furiosa dopo Milan Como: «Sei un co…! Sei in bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore». Cosa è successo Il postpartita di Milan-Como ha regalato scene di altissima tensi ... juventusnews24.com

Allegri su Fabregas: Bisogna essere rispettosi, la prossima volta entro anch’io in campo!Allegri commenta quanto accaduto nel finale di Milan - Como: Fabregas se la prende con Saelemaekers e scoppiano le scintille ... generationsport.it

