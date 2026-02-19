Cesc Fabregas e Max Allegri non hanno mai instaurato un rapporto cordiale. La tensione tra i due è scoppiata subito dopo Milan-Como, quando Allegri ha reagito alle parole di Fabregas con un commento pungente. La lite si è accesa in modo evidente, alimentata anche da alcune dichiarazioni pubbliche dell’ex centrocampista, che aveva criticato il modo di lavorare del tecnico toscano. Quel confronto ha segnato un punto di non ritorno tra i due, lasciando un’ombra su eventuali future occasioni di confronto.

Non si amano, questo è sicuro. E adesso lo sanno tutti. Perché la discussione che hanno avuto ieri sera nel dopo partita di Milan-Como, a due passi dalla sala riservata alle conferenze stampa, l'hanno sentita tanti giornalisti e addetti ai lavori. Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas si rivedranno solo la prossima stagione perché in questo 2025-26 di incroci tra i rossoneri e i lariani non ce ne saranno altri. Al massimo si potranno incontrare per la riunione che gli allenatori e i capitani avranno con Rocchi e gli arbitri. E in attesa di vedere se quella sarà l'occasione per un chiarimento e una stretta di mano, tra il momento i due sono separati dal gelo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas-Allegri, storia di un feeling mai nato

