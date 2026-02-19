Leclerc e Hamilton hanno confermato che i progressi fatti a Sakhir rappresentano una mossa positiva, dopo la seconda giornata di test in Bahrain. La causa di questo miglioramento è stata una serie di aggiornamenti tecnici sulla monoposto, che hanno permesso di raccogliere dati più affidabili. I piloti hanno completato numerosi giri, concentrandosi sull’affidabilità e sulla gestione delle gomme. La squadra ha già individuato alcune aree su cui lavorare prima dell’esordio in Australia, previsto tra poche settimane.

Questo il commento di Lewis Hamilton (Ferrari) al termine della giornata di ieri: "È stata una giornata solida, in cui siamo riusciti a completare un buon numero di giri, il che è positivo. Abbiamo avuto un piccolo problema nel corso della mia sessione, ma il team ha fatto un ottimo lavoro per permettermi di tornare in pista e completare alcuni long run. Abbiamo fatto dei progressi rispetto alla scorsa settimana e continuo a migliorare la mia comprensione della vettura. Stiamo ancora lavorando per affinare il bilanciamento, ma stiamo andando nella giusta direzione". Questo il commento di Charles Leclerc (Ferrari) al termine della giornata di ieri: "Al mattino abbiamo completato il nostro programma senza alcun problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 LIVE Test Bahrain, giorno 2. Leclerc e Hamilton: "Direzione giusta"

