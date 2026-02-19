Lando Norris ha conquistato il miglior tempo nei test della Formula 1 in Bahrain, grazie a una lunga session di circa 100 giri. La sua performance ha sorpreso, considerando che la Ferrari ha completato solo cinque giri, concentrandosi principalmente sulla messa a punto di nuove parti. La differenza di attività tra i due team mostra già le strategie diverse in vista della stagione. Norris ha sfruttato bene la pista calda e i pneumatici usurati, lasciando intendere chi potrebbe essere tra i favoriti. La pista di Sakhir resta il banco di prova principale.

In un contesto caratterizzato da intense valutazioni durante i test pre-stagionali in Bahrain, si evidenzia l’egemonia di alcuni team nelle prime posizioni della classifica, segnalando potenzialmente grandi sviluppi in vista della prossima stagione. Le sessioni mattutine, in particolare, hanno mostrato segnali di equilibrio tra le squadre di vertice, con alcune differenze significative nelle strategie e nelle performance di guida. Il tempo più rapido del mattino è stato ottenuto da un giovane talento, che ha raggiunto un crono di 1'33"453. Questi risultati sono stati conseguiti con un set di mescole C4, rappresentando anche il record assoluto delle prove in Bahrain. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - F1 2026: Norris in testa nei test del Bahrain, Ferrari solo 5 giri

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris svetta in Bahrain, Ferrari non gira per un problema tecnicoLorenzo Norris ha dominato il test di Sakhir 2026 a causa di una migliore affidabilità della sua vettura rispetto alla Ferrari, che ha dovuto interrompere le prove per un guasto tecnico.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris il migliore in Bahrain, Ferrari non gira per un problema tecnicoLuca Norris ha dominato il test di Sakhir 2026, dimostrando una velocità superiore agli altri piloti, mentre la Ferrari ha preferito fermarsi a causa di un guasto tecnico.

Everything We Learned Bahrain 2026 Testing Day 1

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.