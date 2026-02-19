Ezio Rossi sicuro | Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata Chi osserva da fuori…

Ezio Rossi ha commentato con fermezza la contestazione a Torino, affermando che rappresenta la maggior parte dei tifosi granata. La causa principale, secondo lui, è la delusione per le recenti prestazioni della squadra e la mancanza di risultati convincenti. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, Rossi conosce bene il sentimento dei supporter e sostiene che questa protesta rifletta il desiderio di cambiamento. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con numerosi tifosi che hanno espresso il loro malcontento.

Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori.»

Ezio Rossi: Vittoria Lecce a Cagliari ha complicato un po' le cose, ma il Toro è superiore ad almeno...

Ezio Rossi: Probabilmente Cairo non ha veramente un interesse a vendere il TorinoIntervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Ezio Rossi ha parlato del Torino e della contestazione per il presidente Cairo: Cairo da anni ormai lavora in un ambiente, non dico completamente, ma ...

Ezio Rossi: Cairo venderà quando ci sarà un interesse reale. Tanti cambi? Per me è positivoEzio Rossi, ex allenatore del Torino, a Tuttosport spiega la propria visione circa il futuro della società granata dopo anni di contestazione ai danni di Urbano Cairo, che non sembrano però aver ...

Le parole di Ezio Rossi riaccendono il fuoco di una piazza già esasperata. L'ex granata non ha usato giri di parole nel fotografare la situazione del Torino e del suo rapporto con la presidenza di Urbano Cairo. Secondo Rossi, la contestazione non è un feno