Ezio Rossi sicuro | Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata Chi osserva da fuori…

Da calcionews24.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Rossi ha commentato con fermezza la contestazione a Torino, affermando che rappresenta la maggior parte dei tifosi granata. La causa principale, secondo lui, è la delusione per le recenti prestazioni della squadra e la mancanza di risultati convincenti. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, Rossi conosce bene il sentimento dei supporter e sostiene che questa protesta rifletta il desiderio di cambiamento. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con numerosi tifosi che hanno espresso il loro malcontento.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori.» Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA! Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto Mancini, adesso la sfida all’Al Hilal di Inzaghi Henry sincero: «Italiane male in Champions? Non sono sorpreso! Sono così convinte di rimontare al ritorno?» Caso Vinicius Prestianni, Lilian Thuram attacca Mourinho: «È un piccolo uomo! Nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco» Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ezio rossi sicuro contestazione torino questa 232 una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata chi osserva da fuori8230
© Calcionews24.com - Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori…»

Tra ombre e verità, il teatro svela i segreti nascosti di un legame che sfugge a chi lo osserva da fuori.Questa sera, sul palcoscenico di un teatro cittadino, va in scena uno spettacolo che promette di far emergere i misteri nascosti nei legami umani.

Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina. Viminale: “Non si protesta in divisa”Il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare nei confronti di alcuni vigili del fuoco che avevano partecipato a una manifestazione per Gaza lo scorso autunno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ezio Rossi: Vittoria Lecce a Cagliari ha complicato un po' le cose, ma il Toro è superiore ad almeno...

Ezio Rossi: Probabilmente Cairo non ha veramente un interesse a vendere il TorinoIntervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Ezio Rossi ha parlato del Torino e della contestazione per il presidente Cairo: Cairo da anni ormai lavora in un ambiente, non dico completamente, ma ... tuttomercatoweb.com

Ezio Rossi: Cairo venderà quando ci sarà un interesse reale. Tanti cambi? Per me è positivoEzio Rossi, ex allenatore del Torino, a Tuttosport spiega la propria visione circa il futuro della società granata dopo anni di contestazione ai danni di Urbano Cairo, che non sembrano però aver ... tuttomercatoweb.com