Ex Scalo Merci la Lega | Finalmente un passo contro il degrado ma serve concretezza

La Lega accoglie con soddisfazione il primo intervento all’ex Scalo Merci, dopo anni di promesse non mantenute. Laura, parlamentare e ex consigliere comunale di Parma, sottolinea che ora bisogna passare dalle parole ai fatti per riqualificare l’area. Nei mesi scorsi, residenti e commercianti lamentano il continuo abbandono e l’aumento di situazioni di degrado. La speranza è che questa iniziativa porti a un vero cambiamento e non si fermi a semplici segnali di buona volontà. La questione rimane aperta e ancora tutta da risolvere.

"Dopo anni di annunci e rinvii, finalmente all'ex Scalo Merci si muove qualcosa. È un passo nella direzione che chiediamo da tempo: sottrarre un'area problematica definitivamente al degrado per il suo rilancio", afferma la parlamentare della Lega e già consigliere comunale a Parma, Laura Cavandoli. Cavandoli sottolinea come la riqualificazione dell'ex Scalo Merci sia stata a lungo una battaglia del partito: "Denunciamo degrado, occupazioni abusive e l'assenza di una visione concreta da parte delle amministrazioni di sinistra. Speriamo che questa sia la volta buona: non l'ennesima operazione di facciata ma l'inizio di un percorso concreto di bonifica".