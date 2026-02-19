ex principe andrea arrestato le reazioni in uk da re carlo a starmer

Ex principe Andrea è stato arrestato per accuse di cattiva condotta pubblica, una notizia che ha scatenato reazioni immediate in tutto il Regno Unito. Re Carlo e il primo ministro Keir Starmer hanno espresso commenti ufficiali sulla vicenda, che coinvolge anche altri membri della famiglia reale e figure politiche. La notizia ha fatto parlare anche i media britannici, sottolineando come l’arresto abbia colpito l’immagine della monarchia. La decisione ha suscitato discussioni sulla trasparenza e il ruolo della monarchia nel paese.

Da Re Carlo al premier Keir Starmer, sono molte le figure della famiglia reale e del governo britannico che hanato l’ arresto dell’ex principe Andrea, fratello minore del sovrano, con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. Il sospetto è che abbia diffuso al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein alcune informazioni riservate mentre era emissario per il Commercio per conto del governo inglese. LEGGI ANCHE: Le tappe della caduta dell’ex principe Andrea Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Così re Carlo III in un comunicato rilasciato dopo il fermo: «Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di cattiva condotta nell’esercizio della sua carica pubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

