L’ex principe Andrea è stato arrestato e poi rilasciato a Sandringham, in Inghilterra, a causa di un'indagine giudiziaria. La polizia ha inviato sei auto sul luogo, sorprendendo il 66enne nel giorno del suo compleanno. La notizia ha fatto il giro dei media e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Il re Carlo ha commentato la vicenda affermando che la giustizia deve seguire il suo percorso. La vicenda si è svolta in modo rapido e senza incidenti.

Un convoglio di sei auto della polizia ha fatto il suo ingresso nella tenuta di Sandringham, nell'Inghilterra orientale, poco prima delle otto del mattino per arrestare l'ex principe Andrea nel giorno del suo 66esimo compleanno. L'accusa è di cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, legata ai documenti desecretati su Jeffrey Epstein, da cui gli investigatori hanno maturato il sospetto che Andrew Mountbatten-Windsor abbia condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo quando era inviato commerciale del Regno Unito. Il fratello di Re Carlo III è stato poi rilasciato dopo quasi 12 ore di interrogatorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ex principe Andrea arrestato e poi rilasciato. Re Carlo: "Giustizia faccia suo corso"

Principe Andrea arrestato, Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Per l'accusa l'ex principe condivise informazioni con EpsteinL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che le autorità hanno accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Caso Epstein, arrestato principe Andrea. Re Carlo: giustizia faccia il suo corsoIl principe Andrea è stato arrestato a causa dello scandalo Epstein, coinvolto in accuse di aver scambiato dettagli riservati con il finanziere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.