ex mattatoio di via della piaggiola sono in arrivo due milioni di euro

Il Comune di Gubbio ha annunciato l’arrivo di due milioni di euro per riqualificare l’ex mattatoio di via della Piaggiola. La somma, destinata al progetto di recupero, permetterà di trasformare un’area abbandonata da tempo in uno spazio utile per la comunità. Fratelli d’Italia Gubbio sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che mira a riqualificare un pezzo di città lasciato in stato di degrado. A breve partiranno i lavori per dare una nuova vita a quella zona.

Due milioni di euro per ridare vita all’ex mattatoio comunale di via della Piaggiola. È l’annuncio che arriva da Fratelli d’Italia Gubbio, che in una nota parla di "una notizia di grande rilievo per la città di Gubbio" e di un intervento atteso su un’area dismessa da anni, destinata ora a trovare "una funzione coerente e strategica all’interno del contesto urbano". Le risorse rientrano nel secondo piano per le opere pubbliche da 50 milioni di euro promosso dalla Struttura commissariale Sisma 2016, guidata dal senatore Guido Castelli. All’Umbria è stata assegnata una quota significativa dei fondi, di cui, appunto, due milioni destinati alla riqualificazione dell’area eugubina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

