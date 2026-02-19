Ex Intendenza tolta solo la copertura La via crucis è ancora molto lunga

L’ex Intendenza ha rimosso solo la copertura, ma la situazione rimane complicata. La via crucis prosegue, con lavori che durano ormai da settimane. I negozianti di via Branca si trovano a fronteggiare ancora incertezze e disagi. Dal 18 al 20 febbraio, il negozio “Aura” ha chiuso per la rimozione di un telo protettivo, come indicato sul cartello affisso. La strada resta un punto di riferimento per molti, ma le operazioni di restauro sembrano ancora lunghe. La chiusura temporanea ha lasciato molti clienti senza alternative.

"Chiuso per rimozione telo: dal 18 al 20 febbraio". Ecco quanto riportava ieri il cartello "sui generis" attaccato alla vetrina del negozio di abbigliamento donna "Aura" in via Branca, per giustificare la chiusura "obbligata" al pubblico per due giorni consecutivi. Ma quale telo? La domanda è legittima perché se non si conosce l'annosa vicenda legata al cantiere dell'ex Intendenza di finanza, la dicitura resta incomprensibile ai più. Il telo destinato ad essere rimosso è quello che riproduce una immagine serigrafata del palazzo attaccato alla Prefettura, sede un tempo dell'ex Intendenza. I lavori di restauro, ristrutturazione, consolidamento e rifacimento dell'impiantistica destinati all'immobile che si affaccia in piazza del Popolo sarebbero dovuti durare 669 giorni, dal 12 marzo 2024 al 10 gennaio 2026.