Evasione da mezzo milione | 6 persone indagate per redditi non dichiarati dal trading di criptovalute

Le autorità di Piacenza hanno scoperto un’evasione fiscale da circa 500.000 euro, collegata a un giro di criptovalute. Sei persone sono state denunciate per aver nascosto redditi derivanti dal trading di valute digitali. Le indagini si sono estese anche nelle Marche, dove gli investigatori hanno rintracciato transazioni sospette. Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato numerosi account e documenti. La scoperta mostra come il mercato delle criptovalute possa essere usato per evadere le tasse. Ora si attendono eventuali provvedimenti giudiziari.

Le fiamme gialle di Piacenza indagano anche nelle Marche. Scoperto un giro di evasone fiscale tramite l'utilizzo di criptovalute e di strumenti di finanza decentralizzata. Le criptovalute Le monete digitali sono un sistema finanziario alternativo che opera su blockchain, consentendo transazioni senza intermediari e offrendo servizi simili a quelli bancari. Le indagini L’azione investigativa trae origine da un’analisi svolta da un reparto speciale della guardia di Finanza: il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, altamente qualificato nell’impiego di innovativi software di blockchain analysis, capaci di tracciare e ricostruire le transazioni effettuate su registri digitali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Evasione da mezzo milione: 6 persone indagate per redditi non dichiarati dal trading di criptovalute Leggi anche: Trading di criptovalute, scoperta evasione fiscale da mezzo milione di euro in Emilia Romagna A Piacenza indagine sulle criptovalute, scoperta evasione da oltre mezzo milioneA Piacenza, le autorità hanno scoperto un’evasione fiscale da oltre mezzo milione di euro, collegata all’uso di criptovalute. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Piacenza indagine sulle criptovalute, scoperta evasione da oltre mezzo milione; Sequestrati beni per un milione e mezzo a una società del settore portuale | IL VIDEO; Evasione fiscale e riciclaggio tra Anzio e Velletri: nove persone sotto inchiesta; Evasione e riciclaggio, sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro: nove indagati nel Lazio. Trading di criptovalute, scoperta evasione fiscale da mezzo milione di euro in Emilia RomagnaIndagine partita da Piacenza e allargata a tutta Italia: sotto la lente 'estrazione' e compravendita di monete digitali. Nei guai anche residenti della nostra regione ... msn.com Emilia-Romagna, evasione fiscale con criptovalute: sei indagatiBOLOGNA. Evasione fiscale sul web: oltre mezzo milione di euro evasi al fisco tramite l’utilizzo di criptovalute, coinvolta anche l’Emilia-Romagna. corriereromagna.it La maxi evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza analizzando con cura alcune transazioni finanziarie in criptovaluta facebook