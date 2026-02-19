Evan N’Dicka, arrivato a Roma nell’estate 2023 a costo zero, ha iniziato la stagione come una semplice opzione difensiva. Dopo alcuni mesi di adattamento, ha mostrato sicurezza e intelligenza tattica, guadagnandosi il ruolo di punto fermo della linea arretrata. La sua presenza si fa sentire soprattutto nei recuperi e nelle uscite palla al piede, elementi che hanno rafforzato la stabilità della squadra. Ora, N’Dicka rappresenta una delle colonne portanti della difesa giallorossa.

Arrivato nell’estate 2023 a parametro zero, il centrale ivoriano, dopo qualche mese di assestamento, ha pian piano scalato le gerarchie, diventando così una risorsa indispensabile per la difesa giallorossa. Si parla di possibile cessione di lusso in casa Roma al termine di questa stagione per questioni legate al fair play. E’ lui l’elemento sacrificabile? I primi due anni: 4 allenatori diversi, ma N’Dicka è imprescindibile. Da Mourinho a De Rossi, passando per Juric e Ranieri. La Roma nel giro di due anni ha vissuto ben 4 cambi allenatore. Diversi cambi modulo, molti nuovi innesti, ma nel mezzo di tutti questi cambiamenti, N’Dicka è sempre rimasto una certezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Evan N’Dicka: il leader silenzioso della difesa giallorossa

Inter Lecce, chi sarà il bomber del match? Lautaro è la bestia nera(azzurra) della difesa giallorossa: il datoL’Inter ospita il Lecce a San Siro in una sfida importante per la classifica.

McKennie nuovo leader silenzioso della Juve: è apprezzato dai compagni e stimato da Spalletti. Ora il club vuole blindarloWeston McKennie si sta affermando come un nuovo punto di riferimento silenzioso nella Juventus, guadagnandosi il rispetto dei compagni e l'apprezzamento di Spalletti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.