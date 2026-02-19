Evan N’Dicka | il leader silenzioso della difesa giallorossa
Evan N’Dicka, arrivato a Roma nell’estate 2023 a costo zero, ha iniziato la stagione come una semplice opzione difensiva. Dopo alcuni mesi di adattamento, ha mostrato sicurezza e intelligenza tattica, guadagnandosi il ruolo di punto fermo della linea arretrata. La sua presenza si fa sentire soprattutto nei recuperi e nelle uscite palla al piede, elementi che hanno rafforzato la stabilità della squadra. Ora, N’Dicka rappresenta una delle colonne portanti della difesa giallorossa.
Arrivato nell’estate 2023 a parametro zero, il centrale ivoriano, dopo qualche mese di assestamento, ha pian piano scalato le gerarchie, diventando così una risorsa indispensabile per la difesa giallorossa. Si parla di possibile cessione di lusso in casa Roma al termine di questa stagione per questioni legate al fair play. E’ lui l’elemento sacrificabile? I primi due anni: 4 allenatori diversi, ma N’Dicka è imprescindibile. Da Mourinho a De Rossi, passando per Juric e Ranieri. La Roma nel giro di due anni ha vissuto ben 4 cambi allenatore. Diversi cambi modulo, molti nuovi innesti, ma nel mezzo di tutti questi cambiamenti, N’Dicka è sempre rimasto una certezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Inter Lecce, chi sarà il bomber del match? Lautaro è la bestia nera(azzurra) della difesa giallorossa: il datoL’Inter ospita il Lecce a San Siro in una sfida importante per la classifica.
McKennie nuovo leader silenzioso della Juve: è apprezzato dai compagni e stimato da Spalletti. Ora il club vuole blindarloWeston McKennie si sta affermando come un nuovo punto di riferimento silenzioso nella Juventus, guadagnandosi il rispetto dei compagni e l'apprezzamento di Spalletti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Interviste | PRE ROMA-CAGLIARI N'Dicka: Vogliamo riscattare la sconfitta contro l'Udinese; CONSIGLI FANTACALCIO. 5 SCONSIGLIATI PER LA 25a GIORNATA: Openda delude ancora. N’Dicka rischia grosso; Evan, è tornato il ministro della Difesa; Costacurta: Che lavoro ha fatto Hojlund? N'Dicka chiederà di riposare. Malen più avanti del danese.
FOTO - Aldair elogia Ndicka: Le prestazioni parlano per luiDopo il 2-2 in casa del Napoli, arriva il post celebrativo del difensore brasiliano: Solido, mai in difficoltà. Un vero leader difensivo, bravo Evan ... ilromanista.eu
Ndicka, il pilastro dimenticato: è ancora lui il top della difesa. I numeri con GaspAl Maradona ha passato più di novanta minuti ad annullare la pericolosità di Hojlund. L'ivoriano si sta confermando sui livelli (altissimi) dello scorso anno ... msn.com
#Aldair elogia #NDicka: "Un vero leader difensivo, bravo Evan!" x.com
Evan N'Dicka rialza il muro contro il Cagliari e si riprende la Roma nel momento chiave della stagione #ASRoma #CorrieredelloSport #EvanNDicka facebook