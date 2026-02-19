Giovanni Rossi ha violato le regole dei domiciliari uscendo di casa per fare acquisti, portando alla revoca della misura restrittiva. La sua fuga si è verificata domenica pomeriggio, quando è stato sorpreso nei pressi di un centro commerciale. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato i suoi spostamenti, che hanno spinto le autorità a intervenire. Rossi ora si trova in carcere, dove dovrà rispondere delle sue azioni. La vicenda dimostra quanto sia importante rispettare le restrizioni imposte dalla legge.

Ha trasformato la detenzione domiciliare in una libertà senza regole concedendosi anche giretti per fare shopping, fino alla revoca del beneficio. I carabinieri di Montecchio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un trafficante di droga 37enne d’origine ecuadoriana, residente in paese, trasferendolo alla casa circondariale della Pulce a Reggio. L’uomo stava scontando una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione (oltre a 16mila euro di multa) per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza, emessa il 24 novembre 2024 dal gip del Tribunale di Genova e divenuta definitiva il 13 dicembre successivo, riguardava fatti del 2021: un viaggio a Gioia Tauro per recuperare un chilo di cocaina "in pietra"; la ricezione nel comune ligure di Diano Castello di 144 grammi di cocaina da spacciare, e altri episodi di detenzione per lo spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evadeva dai domiciliari per fare shopping. E finisce in carcere

Evade dai domiciliari e viene trovato dai Carabinieri in giro nella periferia di Cesena: finisce in carcereIl 29 dicembre a Cesena, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, cittadino albanese, dopo averlo trovato in giro nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Già bloccata per furto, evade anche dai domiciliari: ex colf finisce in carcereUna donna che lavorava come colf nella Bassa modenese è finita di nuovo in cella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.