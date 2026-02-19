Evadeva dai domiciliari per fare shopping E finisce in carcere
Giovanni Rossi ha violato le regole dei domiciliari uscendo di casa per fare acquisti, portando alla revoca della misura restrittiva. La sua fuga si è verificata domenica pomeriggio, quando è stato sorpreso nei pressi di un centro commerciale. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato i suoi spostamenti, che hanno spinto le autorità a intervenire. Rossi ora si trova in carcere, dove dovrà rispondere delle sue azioni. La vicenda dimostra quanto sia importante rispettare le restrizioni imposte dalla legge.
Ha trasformato la detenzione domiciliare in una libertà senza regole concedendosi anche giretti per fare shopping, fino alla revoca del beneficio. I carabinieri di Montecchio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un trafficante di droga 37enne d’origine ecuadoriana, residente in paese, trasferendolo alla casa circondariale della Pulce a Reggio. L’uomo stava scontando una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione (oltre a 16mila euro di multa) per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza, emessa il 24 novembre 2024 dal gip del Tribunale di Genova e divenuta definitiva il 13 dicembre successivo, riguardava fatti del 2021: un viaggio a Gioia Tauro per recuperare un chilo di cocaina "in pietra"; la ricezione nel comune ligure di Diano Castello di 144 grammi di cocaina da spacciare, e altri episodi di detenzione per lo spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Evade dai domiciliari e viene trovato dai Carabinieri in giro nella periferia di Cesena: finisce in carcereIl 29 dicembre a Cesena, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, cittadino albanese, dopo averlo trovato in giro nonostante fosse agli arresti domiciliari.
Già bloccata per furto, evade anche dai domiciliari: ex colf finisce in carcereUna donna che lavorava come colf nella Bassa modenese è finita di nuovo in cella.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Catania, evade dai domiciliari per minacciare il vicino con una mannaia: 41enne arrestatoA Catania un 41enne è stato arrestato dalla Polizia a Librino dopo essere evaso dai domiciliari e aver minacciato di morte il vicino con una mannaia. Fermato dagli agenti delle Volanti. corrieretneo.it
Evade dai domiciliari per minacciare di morte con una mannaia un vicino di casaLa Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni che, nei giorni scorsi, è evaso dai domiciliari per minacciare di morte un vicino di casa. L’uomo avrebbe tirato fuori dal giubbotto una mannaia ... gazzettinonline.it
La Pennicanza è anche cronaca! In diretta arriva una notizia surreale: un detenuto ai domiciliari evade… perché voleva andare al carnevale! E ci va pure vestito da detenuto. Finale prevedibile: arrestato! Praticamente si è consegnato da solo! Solo alla Penn facebook
Cervia, evade dai domiciliari dopo una violenta rapina in stazione, 24enne arrestato x.com