Europa primo sì a modifiche dell’Ets2 più permessi di emissione sul mercato

L’Unione Europea ha approvato le prime modifiche al sistema Ets2, motivando la decisione con la necessità di evitare aumenti incontrollati delle emissioni. La nuova regolamentazione permette di rilasciare più permessi di emissione, creando un mercato più flessibile. Questa mossa mira a contenere le speculazioni e a ridurre i costi per le aziende, che potranno comprare più facilmente i crediti necessari. La decisione si inserisce in un piano più ampio di gestione delle emissioni e di stabilità economica. La prossima fase riguarda l’attuazione concreta delle nuove regole.

La promessa è quella di prevenire rischi inflazionistici e fornire più salvaguardie contro possibili shock economici. Al prezzo però di un significativo indebolimento del contenimento delle emissioni climalteranti prodotte da carburanti per auto e dal riscaldamento delle abitazioni. La modifica non fa altro che approvare la proposta avanzata della Commissione Ue a fine 2025. Viene esteso oltre il 2030 il «meccanismo di riserva del mercato» che funziona da ammortizzatore delle quote di Co2 in circolazione, attraverso l’aumento di quelle disponibili nel momento in cui il costo dell’energia supera i 45 euro per tonnellata di Co2. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

I Paesi scandinavi e il Lussemburgo si oppongono al rinvio dell’ETS2I Paesi scandinavi e il Lussemburgo hanno deciso di opporsi al rinvio dell’ETS2, in risposta alle pressioni di alcuni Stati membri.

