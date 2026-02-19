Europa Leagueplayoff Brann-Bologna 0-1

Il Brann perde contro il Bologna 0-1 nella partita di andata dei playoff di Europa League. La causa della sconfitta è un gol segnato nel secondo tempo da Arnaut Danjuma, che ha deciso la sfida a Bergen. I padroni di casa hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a trovare la rete del pareggio. Il Bologna si porta avanti nel doppio confronto e ora aspetta la sfida di ritorno con più fiducia. La partita si è conclusa con un risultato stretto e aperto.

20.45 Va al Bologna il primo atto del playoff di Europa League. A Bergen,in Norvegia, Brann sconfitto 0-1. Buon viatico per il ritorno al Dall'Ara giovedì prossimo Il Bologna si difende e colpisce alla prima occasione: Bernardeschi e Cambiaghi costruiscono, Castro finalizza con un diagonale (9').Doppia parata di Skorupski,prima sul colpo di testa di Myhre,poi sul tap in di Thorsteinsson. Ripresa.Holm spreca l'occasione del pari, Skorupski rimedia. Fronte Bologna, ci provano Dallinga e Orsolini, ma il raddoppio non arriva.