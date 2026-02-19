Europa League al via i playoff | la Roma osserva le future avversarie

La partita tra Brann e Bologna e quella tra Dinamo Zagabria e Genk ha determinato le possibili rivali della Roma negli ottavi di Europa League. La squadra giallorossa, già qualificata, si prepara a conoscere le avversarie grazie al sorteggio di venerdì 27 febbraio. Le sfide di ritorno si sono concluse con risultati che influenzeranno il percorso dei giallorossi. I tifosi seguono con attenzione gli esiti delle due sfide per capire chi potrà affrontare in futuro. La Roma aspetta di scoprire i prossimi avversari, pronti a sfidarli.

Già qualificata agli ottavi di finale, la Roma guarda le proprie future avversarie che, in attesa del sorteggio di venerdì 27 febbraio, usciranno dalla doppia sfida di Brann-Bologna e Dinamo Zagabria-Genk. Ancora un derby italiano?. Dopo la Fiorentina nel 2015 e il Milan nel 2024 potrebbe essere il turno del Bologna di Vincenzo Italiano ad affrontare la Roma in un'altra sfida tra italiane nelle coppe europee. I rossoblu se la vedranno oggi alle 18:45 contro i norvegesi del Brann al Brann Stadion di Bergen per poi replicare con il ritorno al Dall'Ara di giovedì prossimo alle 21. Gli uomini di Alexandeon hanno vinto solamente due partite di Europa League, entrambe in casa contro Utrecht e Rangers; hanno ottenuto 9 punti nella League Phase raggiungendo la 24esima posizione, l'ultima per la qualificazione ai playoff.