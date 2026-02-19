Eurobond Lucaselli | Sì solo a investimenti strategici no a mutualizzazione del debito passato

La deputata Lucaselli ha chiarito che il governo è favorevole agli Eurobond solo se destinati a investimenti strategici, respingendo la mutualizzazione del debito passato. La politica italiana vuole evitare di assumere nuove responsabilità sui debiti accumulati in passato, concentrandosi invece su progetti che favoriscano la crescita futura. La discussione si concentra sulla definizione di condizioni precise per l’uso degli strumenti finanziari europei, senza lasciarsi coinvolgere in posizioni ideologiche. La questione ora riguarda le modalità di applicazione e le eventuali garanzie richieste.

«Il dibattito sugli Eurobond non può essere affrontato in modo ideologico. La vera questione non è dire un "sì" o un "no" pregiudiziale al debito comune europeo, ma stabilire con chiarezza le condizioni. Se l'Europa vuole rafforzare la propria competitività in uno scenario globale dominato da Stati Uniti e Cina, deve dotarsi di strumenti adeguati. Ma questi strumenti devono essere selettivi, mirati e finalizzati esclusivamente a investimenti strategici ad alto impatto». Così in una nota l'on. Ylenja Lucaselli, vice responsabile del dipartimento economia di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione bilancio.