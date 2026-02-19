Estrazione Million Day di oggi 19 febbraio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

L’estrazione del Million Day di oggi, 19 febbraio 2026, si è svolta alle 13 e alle 20,30. La causa di questa doppia sessione è la consueta programmazione del gioco, molto seguito dagli italiani. Questa mattina, molti giocatori hanno controllato i numeri estratti, sperando di scoprire se la fortuna ha sorriso loro. Il gioco offre un premio massimo di un milione di euro, con cinque numeri su cinquantaquattro scelti a caso. I risultati di oggi sono stati pubblicati subito dopo le estrazioni.

Estrazione Million Day oggi giovedì 19 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 19 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.