Errore di una babysitter al primo giorno di lavoro risolto il caso di presunto rapimento di una bambina |

La polizia ha chiarito il caso di una presunta fuga di una bambina in una scuola di Monteverde, Roma. La babysitter, al suo primo giorno di lavoro, aveva segnalato di aver visto un uomo sospetto avvicinarsi alla bambina, generando allarme tra i genitori e il personale scolastico. Dopo accurate indagini, gli agenti hanno scoperto che l’incidente è stato causato da un malinteso: la babysitter aveva frainteso la situazione, pensando di aver visto qualcosa di grave. La vicenda si è conclusa con la conferma dell’inesistenza di rischi reali.

Risolto dalla polizia il caso del presunto tentato rapimento di una bambina in una scuola del quartiere Monteverde a Roma. Dopo poco meno di una settimana di indagini gli investigatori hanno ricostruito che si è trattato di un errore commesso da una babysitter al primo giorno di lavoro. La donna, una cittadina filippina sui 35 anni, è entrata in un plesso in cui si trova sia una materna sia una primaria, sbagliando ingresso. Ha mostrato dal cellulare una foto della bimba che risaliva a qualche anno fa. Così la collaboratrice scolastica, pensando di riconoscerla, l’ha indirizzata in una classe. La maestra, non avendo delega né vedendo la bimba riconoscerla, ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Errore di una babysitter al primo giorno di lavoro”, risolto il caso di presunto rapimento di una bambina: Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde, errore di una baby sitter al primo giorno di lavoroUna baby sitter ha commesso un errore al suo primo giorno di lavoro, causando il tentato rapimento a Monteverde. Monteverde, chiarito il presunto tentato rapimento: decisivo l’errore di una baby sitter al primo giorno di lavoroA Monteverde, un’errata comunicazione ha scatenato l’allarme di un tentato rapimento, causato da un malinteso con una baby sitter al suo primo giorno di lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Presunto tentato rapimento in una scuola di Roma: era errore di una nuova baby sitter; Roma, risolto il caso del tentato rapimento Monteverde: (solo) un errore della baby sitter al primo giorno di lavoro; Nessun tentato rapimento, la babysitter aveva solo sbagliato bimba; Tentato rapimento all'asilo, caso risolto: errore di una babysitter al primo giorno di lavoro. Tentato rapimento all'asilo, caso risolto: errore di una babysitter al primo giorno di lavoroLa notizia di un tentato rapimento nella scuola dell'infanzia di Largo Ravizza, a Roma, aveva scatenato il panico e suscitato reazioni ... iltempo.it Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde, errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro(Adnkronos) – C’è un equivoco nato dall’errore di una baby sitter al suo primo giorno di lavoro dietro il caso del tentato rapimento nella scuola dell’infanzia di Largo Ravizza, nel quartiere Montever ... msn.com RICOSTRUITA LA DINAMICA Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitter Indagini e telecamere fanno luce sull’episodio: nessun tentato sequestro, solo un errore al primo giorno di lavoro L’allarme è rientrato. Quell facebook #roma, risolto il caso del tentato rapimento Monteverde: (solo) un errore della baby sitter al primo giorno di lavoro x.com