Ercolano rapina sventata | carabiniere in borghese blocca rapinatore armato durante un’aggressione mattutina

Un carabiniere in borghese ha impedito una rapina questa mattina a Ercolano, vicino agli scavi archeologici. L’aggressore armato ha minacciato un passante, ma il militare, che si trovava nelle vicinanze, ha reagito prontamente. Ha afferrato il rapinatore e lo ha immobilizzato prima che potesse fuggire con il bottino. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni turisti e cittadini, che hanno assistito alla rapina sventata. Sul posto sono arrivati i rinforzi delle forze dell’ordine per accompagnare il sospettato in caserma.

Carabiniere Sventa una Rapina a Ercolano: Intervento Tempestivo in Prossimità degli Scavi. Un carabiniere, dal servizio, ha bloccato un rapinatore che stava minacciando un uomo all’alba di giovedì 19 febbraio 2026 a Ercolano, in provincia di Napoli. L’intervento è avvenuto in corso Resina, una zona frequentata e vicina agli scavi archeologici, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza in un’area turistica di grande valore. Un Mattino Come Tanti Interrotto da un Aggressione. La giornata era iniziata come tante per un uomo di 59 anni, residente nella zona, che stava praticando jogging lungo corso Resina.🔗 Leggi su Ameve.eu

