Era accusato di aver diffamato tre giudici di Palermo | Marco Travaglio assolto in Appello a Roma

Marco Travaglio è stato assolto in Appello a Roma dall’accusa di diffamazione ai tre giudici di Palermo. La causa nasceva da un articolo pubblicato nel 2013, in cui commentava le motivazioni della sentenza che aveva assolto Mario Mori e Mauro Obinu. I giudici avevano ritenuto che le parole di Travaglio avessero superato i limiti della critica, ma la Corte ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La vicenda si è chiusa con l’assoluzione definitiva del giornalista.

Assolto in Appello Marco Travaglio dall'accusa di aver diffamato tre giudici siciliani per un articolo pubblicato nell'ottobre del 2013 a commento delle motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo con cui erano stati assolti il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu dall'accusa di avere favorito la latitanza del boss mafioso Bernardo Provenzano. Chiudendo l'articolo, in cui sosteneva tra l'altro "i nostri eroi hanno scritto 1322 pagine, ma nelle prime 845 non parlano del reato contestato ai loro imputati, cioè la mancata cattura di Provenzano", Travaglio aveva scritto "Ah, dimenticavo: gli asini volano".