Epilessia al San Raffaele di Roma la ‘panchina viola’ contro i pregiudizi

All’Irccs San Raffaele di Roma, è stata inaugurata una panchina viola per sensibilizzare sull’epilessia, alla presenza di numerosi volontari e pazienti. La causa di questa iniziativa nasce dalla volontà di eliminare i pregiudizi e favorire l'inclusione delle persone che convivono con questa condizione neurologica. La panchina, collocata nel giardino dell’ospedale, rappresenta un simbolo di accoglienza e solidarietà. L’evento si inserisce in un progetto nazionale promosso dalla Fondazione Epilessia Lice, coinvolgendo anche le famiglie e le associazioni locali.

Un luogo di incontro che diventa simbolo di inclusione e consapevolezza. All'Irccs San Raffaele di Roma è stata inaugurata la ' panchina viola ' dedicata ai pazienti con epilessia, nel quadro dell'iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Epilessia Lice. Un invito a sedersi accanto a chi convive con la malattia, per comprenderne la realtà e superare paure e pregiudizi. I numeri dell'epilessia. Il viola è il colore utilizzato in tutto il mondo durante il ' Purple Day ', la Giornata internazionale dell'epilessia istituita nel 2015. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, convivono con la malattia oltre 50 milioni di persone nel mondo.